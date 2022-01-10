"Укртрансгаз" заявил о сокращении заполненности газохранилищ Украины до 42,1%

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 января составляют 13,021 млрд куб. м, в настоящий момент они заполнены на 42,1%. Об этом свидетельствуют оперативные данные на сайте компании - оператора подземных хранилищ газа (ПХГ) "Укртрансгаз".

По данным компании, в настоящее время в хранилищах находится на 43,44% меньше газа, чем годом ранее. Уточняется, что при проектной мощности хранилищ Украины в 30,95 млрд куб. м почти 17 млрд куб. м остаются незаполненными.

На 8 января 0,49 млрд куб. м газа в украинских хранилищах принадлежало нерезидентам.

С начала отопительного сезона, который открылся 5 октября 2021 года, общие запасы газа на Украине сократились почти на треть.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал 29 декабря 2021 года, что 24 декабря Украина вошла "в зону исторически минимальных запасов газа в подземных хранилищах". Он также напомнил, что российская сторона в минувшем году полностью исполнила свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.