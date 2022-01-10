В Башкирии на закупку коммунальной техники выделят 1,4 млрд рублей в 2022 году

УФА, 10 января. /ТАСС/. Закупка коммунальной техники будет профинансирована в объеме 1,4 млрд рублей в Башкирии в 2022 году. При этом общая потребность региона оценивается в 10 млрд, почти половина суммы приходится на Уфу, сообщил и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев в понедельник на оперативном совещании в правительстве.

"По результатам проведенного министерством анализа, общая потребность в финансировании на приобретение коммунальной техники составляет 10 млрд рублей, в том числе по Уфе - 4,5 млрд рублей. Республикой предусмотрено выделение свыше 1,4 млрд рублей на приобретение техники в 2022 году", - сообщил Марзаев.

Далее он отметил, что более 1 млрд рублей направят на приобретение техники для нужд городов, 400 млн - муниципалитетов. Поставку планируется завершить к 1 июля. Особый дефицит коммунальной техники сложился в Уфе, где показатель обеспеченности ниже норматива Росавтодора почти на 80%, при этом средний износ имеющихся машин достигает 75%. Кроме этого, в городе сложился острый дефицит работников ЖКХ. "По нормативу численность работников по содержанию улично-дорожной сети должна составлять 7 302 человека. Тогда как по штату в Уфе предусмотрено всего 2 434 человека, а фактически работает 1 638 человек, или 67% от штатной численности", - подчеркнул Марзаев.

Он добавил, что администрации Уфы необходимо принять меры для "кардинального" увеличения заработной платы рабочих, водителей, и дворников.