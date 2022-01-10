Минфин предложил перечень офшоров для закона о запрете на господдержку

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство финансов России опубликовало проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ. В соответствии с этим перечнем, российские компании, 25% и более капитала которых принадлежит владельцам из офшоров, с 2023 года не будут получать поддержку от государства. Проект постановления правительства РФ разработан Минфином и опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В список вошли 57 стран, в числе которых республики Кипр и Мальта. Кроме того, в перечне оказалась Швейцарская Конфедерация - с ней Минфин РФ вел переговоры на предмет соглашения об избежании двойного налогообложения.

В список также вошли Гонконг, Сингапур, Мадейра, Черногория, Шри-Ланка, Ливан, Кюрасао, Тонга, штаты Вайоминг и Делавэр (США), Американские Виргинские острова.

При этом в перечень не вошли Люксембург и Нидерланды, с которыми Россия ранее пересматривала налоговые соглашения.

Согласно проекту, перечень вступает в силу с 1 января 2023 года.