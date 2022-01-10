Российский союз автостраховщиков опроверг данные о резком росте стоимости ОСАГО в регионах

В РСА сообщили, что информация о резком росте стоимости ОСАГО в регионах, которая распространяется некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Новое указание ЦБ о тарифах на ОСАГО вступило в силу с 9 января. В нем, в том числе, массово снизили территориальные коэффициенты. Так, из 262 территориальных коэффициентов по ОСАГО для автомобилей снижены 143 коэффициента, 45 коэффициентов остались без изменений. Снижение коснулось практически всех крупных населенных пунктов.

По данным ассоциации, коэффициенты снижены в Москве (с 1,9 до 1,8), Санкт-Петербурге (с 1,72, до 1,64), Московской области (с 1,63 до 1,56), Ленинградской области (с 1,27 до 1,24), Казани (с 1,9 до 1,8), Уфе (с 1,72 до 1,64), Нижнем Новгороде (с 1,72 до 1,64), Екатеринбурге (с 1,72 до 1,64), Челябинске (с 1,99 до 1,88), Омске (с 1,54 до 1,48), Самаре (с 1,54 до 1,48), Ростове-на-Дону (с 1,72 до 1,64), Воронеже (с 1,45 до 1,4), Красноярске (с 1,72 до 1,64), Перми (с 1,9 до 1,8), Самаре (с 1,54 до 1,48) и Волгограде (с 1,27 до 1,24).

Из городов-миллионников коэффициент территории не снизили только в Новосибирске, где он остался на прежнем уровне (1,63).

В союзе отметили, что повышение территориального коэффициента коснулось, в первую очередь, небольших населенных пунктов, которые относятся к регионам из "красной" зоны рейтинга регионов РСА - то есть регионов, которые наиболее подвержены рискам страхового мошенничества в ОСАГО. Так, немного выросли территориальные коэффициенты по ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц в Республике Ингушетия (в Назрани - с 0,64 до 0,76, в Малгобеке - с 0,82 до 0,88, в прочих населенных пунктах - с 0,64 до 0,76), в Чеченской Республике (с 0,64 до 0,76), в Республике Дагестан (в Дербенте, Буйнакске, Каспийске, Хасавюрте и Махачкале - с 0,73 до 0,9, в прочих городах и населенных пунктах - с 0,64 до 0,84).

Банк России с 9 января расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. Для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, которые совершают регулярные перевозки пассажиров, трамваев и троллейбусов) - 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) - 30%.