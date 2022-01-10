Utair запустил первые прямые рейсы из Тобольска в Нижневартовск и Сургут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair открыла два прямых рейса из Тобольска в Нижневартовск и Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании в понедельник.

Ранее прямых рейсов из Тобольска в Сургут и Нижневартовск ни одна авиакомпания не выполняла. Маршруты впервые включили в программу субсидирования региональных перевозок.

"Сегодня запускаем два новых маршрута в Тобольск - из Сургута и Нижневартовска. Рейсы выполняем три раза в неделю - в понедельник, четверг и субботу", - говорится в Telegram-канале компании.

В сообщении отмечается, что рейсы из Сургута в Тобольск будут выполняться в 08:15, обратно - в 15:20, стоимость билетов - от 1,2 тыс. рублей. Из Нижневартовска в Тобольск - в 12:55, обратно - в 10:35, стоимость билетов - от 1,3 тыс. рублей.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области. Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.