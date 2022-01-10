Президент Молдавии утвердила решение об аудите "Молдовагаза"

КИШИНЕВ, 10 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду утвердила 31 декабря постановление парламента о проведении аудита на российско-молдавском газораспределительном предприятии "Молдовагаз". Об этом информирует в понедельник пресс-служба президента.

"Промульгировать закон № 244 от 24 декабря 2021 года о проведении внешнего государственного аудита в области природного газа", - говорится в сообщении.

Инициатором проверки выступило правительство, которое контролируется проевропейской Партией действия и солидарности. Власти Молдавии планируют таким способом уточнить задолженность за потребленное топливо перед "Газпромом", а также убедиться в отсутствии нарушений на предприятии. Как говорится в постановлении парламента, аудит коснется как предприятий, которые имеют отношение к поставкам газа, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. Итоги аудита должны быть подведены до 30 ноября 2022 года.

Ранее Национальный антикоррупционный центр Молдавии сообщил, что решение об аудите "Молдовагаза" недоработано и допускает возможность злоупотреблений. В частности, эксперты центра рекомендовали законодателям четко и недвусмысленно обозначить границы проверки, а также параметры отбора аудиторской компании.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Правительство республики, которое является акционером "Молдовагаза", согласилось признать долг только после аудита. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".