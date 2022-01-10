Россия с 1 февраля снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла до $251,4 за тонну

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 февраля 2022 года понижается до $251,4 за тонну против $280,8 в январе 2022 года. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1 359,2 за тонну.

Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено постоянно мониторить рынок. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов.

Ранее глава Масложирового союза Михаил Мальцев говорил о том, что экспортную пошлину на подсолнечное масло нужно снизить. Кроме того, сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.