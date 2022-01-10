Цена бензина Аи-92 в первый торговый день года выросла на бирже более чем на 2%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" в первый торговый день 2022 года выросла более чем на 2% и поднялась выше 50 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 2,1% и составила 50,13 тыс. рублей за тонну. В последний раз стоимость этого вида топлива превышала 50 тыс. рублей за тонну 7 декабря 2021 года. Бензин Аи-95 также подорожал - почти на 1%, до 52,23 тыс. рублей за тонну.

Зимнее дизельное топливо немного подешевело впервые с 14 декабря 2021 года - его цена снизилась на 0,2%, до 65,6 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость межсезонного дизеля увеличилась на 0,4%, до 52,25 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля - на 0,9%, до 50,88 тыс. рублей за тонну.

Сильнее всего подорожали в первый торговый день года сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 24%, до 31,47 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут также вырос в цене - на 2,5%, до 23,79 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) уменьшилась на 0,3% и составила 57,07 тыс. рублей за тонну.