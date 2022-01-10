ФАС одобрила покупку "Газпромом" 50% в "Балтийском химическом комплексе"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. ФАС удовлетворила ходатайство "Газпрома" о приобретении 50% в дочерней компании "Русгаздобычи" - "Балтийский химический комплекс" (БХК), следует из сообщения ведомства.

"По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке химической промышленности", - отметили в ФАС.

Ранее госкорпорация "ВЭБ.РФ" и "Балтийский химический комплекс" подписали кредитное соглашение о предоставлении до 111 млрд рублей для строительства газохимического комплекса в Усть-Луге. Ожидается, что суммарная мощность газохимического комплекса составит до 3 млн тонн полиэтилена в год.

Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам.

Оператором комплекса является компания специального назначения "Русхимальянс" (на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче"). Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться - около 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди - в четвертом квартале 2024 года.