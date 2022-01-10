Инвестиции в основной капитал организаций Урала возрастут на 100 млрд рублей к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал организаций Свердловской области, за исключением средств инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета, планируется увеличить к 2024 году до 564,7 млрд рублей. Инвестиции превысят запланированный на 2022 год показатель на 100 млрд рублей, следует из индивидуального плана инвестиционного развития Свердловской области, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за счет всех источников финансирования: 2022 год - 464,6 млрд рублей, 2024 год - 564,7 млрд рублей", - говорится в документе.

При этом темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета, должен к 2024 году составить почти 10% по сравнению с 2022 годом. Также, согласно документу, объем инвестиций в основной капитал организаций по сравнению с 2020 годом в сфере сельского хозяйства, охоты и рыболовства возрастет на 4,7%, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания на 4,8%. Инвестиционные вложения населения и малого бизнеса должны увеличиться почти на 20%.