ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. План по доходам бюджета Екатеринбурга по итогам 2021 года перевыполнили на 2%, объем составил 57,5 млрд рублей. Наибольшая сумма поступлений сформировалась за счет налога на доходы физических лиц, сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии со ссылкой на замглавы города Андрея Корюкова.

"На сегодняшний день можно констатировать, что мы исполнили бюджет города по доходам на 57,5 млрд рублей, по расходам - 56,8 млрд рублей. Таким образом, доходы исполнены на 102,2%, расходы - 99,1%", - цитирует пресс-служба Корюкова.

По его словам, наибольшая сумма поступлений в бюджет Екатеринбурга формируется за счет налога на доходы физических лиц. Также в доходную часть бюджета отчисляются земельный налог, доходы от использования имущества и продажи активов, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Большую часть средств, или 67% бюджета, в 2021 году власти направили на социальные расходы. Средства направили на развитие образовательных организаций, обновление дорожной инфраструктуры, содержание муниципальных учреждений. Одним из наиболее значимых направлений стала реализация национальных проектов "Демография", "Культура", "Жилье и городская среда", "Экология", "Образование", "Безопасные качественные дороги".

"В прошлом году удалось привлечь более 23 млн рублей [в рамках инициативного бюджетирования], которые пошли на закупку спортивного инвентаря, создание соляных комнат и так далее. Инициативное бюджетирование применяется во всех отраслях, финансируемых городским бюджетом", - добавил Корюков.

Бюджет Екатеринбурга на 2022 год был принят 21 декабря 2021 года. Общий объем доходов запланирован в размере 56,4 млрд рублей, расходов - 58,49 млрд рублей.