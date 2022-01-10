Мост через Амур в Китай в Еврейской автономии планируют сдать летом 2023 года

ТАСС, 10 января. Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян введут в эксплуатацию летом 2023 года. Об этом сообщил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн в интервью, которое вышло на региональном канале ОТР.

"Мы его сдадим, я думаю, что не позже августа месяца следующего года", - сказал Гольдштейн, отвечая на соответствующий вопрос.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены летом 2021 года. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1 520 мм для российского подвижного состава и 1 435 мм - для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, древесину.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручал Минвостокразвития проанализировать причины, по которым в Еврейской автономии затянулось начало строительства транспортно-логистического центра при железнодорожном мосте Нижнеленинское - Тунцзян.

Гольдштейн в интервью отметил, что идет значительное отставание по строительству логистического центра при мосте.