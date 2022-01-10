В Калининградской области на 3 тыс. га увеличили посевные площади под озимые культуры

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Аграрии Калининградской области увеличили посевные площади озимых культур в регионе до 88,8 тыс. га - на 3 тыс. га больше, чем в 2021 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"По информации министерства сельского хозяйства региона, посевные площади озимых культур составляют 88,8 тыс. га, это на 3 тыс. га больше, чем годом ранее. Озимый рапс - ключевая масличная культура области - посеян на площади более 44,6 тыс. га. Прибавка к уровню прошлого года - 1,6 тыс. га", - говорится в сообщении пресс-службы.

Озимые - более урожайные формы сельскохозяйственных культур, традиционно занимают наибольший удельный вес в структуре посевной площади региона. Уборочная кампания 2021 года в области завершилась с историческим рекордом - валовый сбор масличных культур составил 160 тыс. тонн в весе после доработки, что на 5% превышает уровень урожая рекордного для области 2020 года. По предварительным данным, зерна в регионе намолотили 706 тыс. тонн в весе после доработки. Валовой сбор оказался на 2% ниже, чем в 2020 году, но является одним из лучших показателей за всю историю области, отметили в пресс-службе.