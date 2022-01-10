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Власти Краснодарского края намерены привлечь 600 млрд рублей инвестиций в 2022 году

Реализация проектов позволит создать более 3 тыс. рабочих мест

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены привлечь в регион не менее 600 млрд инвестиций и реализовать 100 крупных инвестпроектов в 2022 году, об этом сообщил заместитель главы администрации края Александр Руппель на своей странице в Instagram.

"Поставили задачи на 2022 год. Мы остаемся верны себе и ставим только амбициозные цели. Если в цифрах, это: привлечь не менее 600 млрд рублей инвестиций. Реализовать 100 крупных инвестпроектов," - написал он.

Руппель отметил, что реализация инвестпроектов позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест.

Основу экономического потенциала Краснодарского края составляют агропромышленный, топливно-энергетический, транспортный, курортно-рекреационный комплексы, машиностроение, лесное хозяйство, деревообработка и мебельное производство, промышленность строительных материалов.

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