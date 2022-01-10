СМИ: запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 61,2% от плановых показателей

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Украина начала накапливать запасы угля на складах своих тепловых электростанций, однако на 10 января они составляют лишь 61,2% от плановых показателей. Об этом сообщило в понедельник издание "Экономическая правда".

Отмечается, что в понедельник на ТЭС страны находится 594,2 тыс. тонн угля против 503,2 тыс. тонн 4 января. Таким образом, фактические запасы угля составляют 61,2% планового показателя в 971,4 тыс. тонн.

Уточняется также, что ни одна из ТЭС Украины не накопила минимальных запасов угля, которые предписывает законодательство страны, а острая его недостача грозит в зимний период веерными отключениями.

Из-за дефицита угля антрацитовой марки, от поставок которого из ныне неподконтрольного Донбасса Киев отказался еще в 2015 году, Украина вынуждена его импортировать из России железнодорожным транспортом, а также морским путем из США и других стран. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко ранее сообщил, что импорт угля в отопительный сезон может превысить 1,8 млн тонн.