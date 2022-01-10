iPhone — 15 лет. Как за это время менялась его роль в Apple?

9 января 2007 года основатель Apple Стив Джобс представил первый смартфон компании. Он вышел на сцену зала "Москоун Вест" в Сан-Франциско и сообщил, что компания покажет "широкоформатный iPod с сенсорным управлением", "революционный мобильный телефон" и некое "прорывное устройство для интернет-общения". Джобс дважды повторил описания, а затем объявил, что речь идет не о трех продуктах, а об одном, — и показал первый IPhone c сенсорным дисплеем в 3,5 дюйма и одной 2-мегапиксельной камерой.
Вот так началась эта презентация.
iPhone действительно начал революцию в мире смартфонов и изменил наше восприятие их. Рассказываем по порядку.
Факт первый. iPhone бесповоротно изменил дизайн телефонов
До iPhone были мобильные телефоны, которые позволяли выходить в интернет, но выглядели совсем иначе — с кнопочной клавиатурой, выпирающими антеннами, толщиной с офисную папку, со стилусами. iPhone стал первым телефоном с сенсорным экраном, которым пользователи могли управлять не кнопками или стилусом, а пальцами, о чем Джобс саркастично заметил: "Бог дал нам десять стилусов. Давайте не придумывать еще".
На самом деле первый iPhone было за что критиковать. При его революционности в нем отсутствовали некоторые функции, которые были у конкурентов. В нем не было 3G, а только 2G, нельзя было записывать видео, не было фронтальной камеры, к необычному разъему нужно было отдельно подобрать гарнитуру
Факт второй. Через год вышел смартфон с App Store, который тоже изменил многое
На российский рынок первым пришел второй iPhone. В первом было больше десятка предустановленных приложений: карты, погода и так далее. Но скачать сторонние приложения было нельзя. Во втором — уже был App Store, благодаря которому сторонние разработчики получили возможность зарабатывать, продавая пользователям доступ к приложениям. Google Play — магазин приложений для Android — тоже появился в 2008 году, но на несколько месяцев позже, а платный доступ к приложениям появился не сразу. Так, App Store создал новые рынки и профессии в разработке приложений для своей операционной системы iOS.
Факт третий. iPhone по большей части сделал Apple самой дорогой компанией
Дважды за последний месяц — в декабре прошлого года и начале января — рыночная капитализация Аpple ненадолго перешагивала $3 трлн. Аpple стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила эту сумму. Ранее, в 2018 году, капитализация Apple превысила $1 трлн, в 2020-м — $2 трлн, тогда она стала самой дорогой компанией в мире. По большому счету это заслуга iPhone. В 2021 году выручка Apple составила $366 млн, больше половины пришлось на продажи iPhone. Стоит заметить, что в последние годы на долю iPhone не всегда приходится половина выручки. В 2020 году для этого текста мы уточняли, что его доля продаж в структуре выручки — 44,3% (за пять лет она снизилась с 63,2%).
Но каждый год в бизнесе Apple растет доля сервисов. iPhone — это платформа, на которой строится сервисный бизнес компании. Его доля — еще 19%. Большая часть приходится на App Store.
Факт четвертый. Apple на втором месте по количеству проданных смартфонов
Apple — вторая компания по поставкам смартфонов после Samsung, хотя в четвертом квартале 2020 года ей удалось обойти и корейского производителя. А доля iOS на рынке мобильных ОС составляет четверть, у Android — остальное, по данным Statista.com на конец ноября 2021 года. Такая ситуация стабильно наблюдается несколько лет.
Факт пятый. Пользователи обычно меняют старый IPhone на новый, а не уходят на Android
В 2010 году IPhone пользовались 125 млн человек, в 2020 году их стало больше миллиарда. Каждый год Apple привлекает 20–30 млн пользователей новых iPhone. Вот чем точно может похвастаться компания — это лояльностью пользователей к бренду. "Пользователь, который начинает использовать смартфоны Apple, как правило, остается на смартфонах Apple", — пишет Вusiness Insider. Так, опрос 2017 года показал, что 92% владельцев iPhone, которые планировали обновить устройство, собирались остаться с брендом.
Анастасия Акулова