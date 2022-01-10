iPhone — 15 лет. Как за это время менялась его роль в Apple?

9 января 2007 года основатель Apple Стив Джобс представил первый смартфон компании. Он вышел на сцену зала "Москоун Вест" в Сан-Франциско и сообщил, что компания покажет "широкоформатный iPod с сенсорным управлением", "революционный мобильный телефон" и некое "прорывное устройство для интернет-общения". Джобс дважды повторил описания, а затем объявил, что речь идет не о трех продуктах, а об одном, — и показал первый IPhone c сенсорным дисплеем в 3,5 дюйма и одной 2-мегапиксельной камерой. Вот так началась эта презентация.

' YouTube/John Schroter'

iPhone действительно начал революцию в мире смартфонов и изменил наше восприятие их. Рассказываем по порядку. Факт первый. iPhone бесповоротно изменил дизайн телефонов До iPhone были мобильные телефоны, которые позволяли выходить в интернет, но выглядели совсем иначе — с кнопочной клавиатурой, выпирающими антеннами, толщиной с офисную папку, со стилусами. iPhone стал первым телефоном с сенсорным экраном, которым пользователи могли управлять не кнопками или стилусом, а пальцами, о чем Джобс саркастично заметил: "Бог дал нам десять стилусов. Давайте не придумывать еще". На самом деле первый iPhone было за что критиковать. При его революционности в нем отсутствовали некоторые функции, которые были у конкурентов. В нем не было 3G, а только 2G, нельзя было записывать видео, не было фронтальной камеры, к необычному разъему нужно было отдельно подобрать гарнитуру Факт второй. Через год вышел смартфон с App Store, который тоже изменил многое На российский рынок первым пришел второй iPhone. В первом было больше десятка предустановленных приложений: карты, погода и так далее. Но скачать сторонние приложения было нельзя. Во втором — уже был App Store, благодаря которому сторонние разработчики получили возможность зарабатывать, продавая пользователям доступ к приложениям. Google Play — магазин приложений для Android — тоже появился в 2008 году, но на несколько месяцев позже, а платный доступ к приложениям появился не сразу. Так, App Store создал новые рынки и профессии в разработке приложений для своей операционной системы iOS. Факт третий. iPhone по большей части сделал Apple самой дорогой компанией

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