Росатом начал поставки зеленой энергии крупнейшему транспортно-логистическому холдингу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. АО "Новавинд" (входит в ветроэлектроэнергетический дивизион Росатома) начало поставки ветровой электроэнергии компании "ДелоПортс". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба госкорпорации.

Как отмечается, "ДелоПортс" начала использовать электрическую энергию, полностью выработанную на ветропарках, на своих терминалах КСК и НУТЭП. Таким образом, эти терминалы стали первыми в России крупными объектами портовой инфраструктуры, объявившими о полном переходе на использование возобновляемой энергии. Ежегодная пропускная способность терминала НУТЭП составляет 700 тыс. TEUs, зернового терминала КСК - до 7 млн тонн. Как отмечается в сообщении Росатома, потенциальное снижение выбросов углекислого газа за счет перехода на использование энергии ветра по НУТЭП и КСК может составить до 6,8 и 5,7 тыс. тонн СО2/год соответственно (по сравнению с выбросами от традиционных источников электрической энергии на природном газе).

В контуре "Новавинд" сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике - от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. По данным на конец 2021 г. АО "Новавинд" ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России общей мощностью 720 МВт. Всего до 2027 года предприятиям в контуре управления АО "Новавинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.