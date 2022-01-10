Крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия" повредил стойку шасси перед вылетом из Польши

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Украинское авиастроительное предприятие "Антонов" направило в Польшу специалистов для устранения выявленной перед вылетом поломки у крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" ("Мечта"). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"Выявлена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси. Туда (в Польшу - прим. ТАСС) полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами", - сказали в пресс-службе изданию Liga.net.

Представитель "Антонова" добавил, что специалисты должны устранить неисправность "довольно оперативно", но не уточнил конкретных сроков ремонта.

Ан-225 "Мрия" - тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Разработан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова (ныне украинское государственное предприятие "Антонов") под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева. Самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет совершил 21 декабря 1988 года, в эксплуатации находится с 1989 года. Построен только один экземпляр, второй так и не был достроен.