Кредитный рейтинг: почему его полезно знать

За тем же, зачем в принципе нужна кредитная история, — для оценки благонадежности заемщика и его способности платить по кредиту. Чем выше балл, тем меньше риск: для клиента — получить отказ, для банка — столкнуться с просрочкой и/или невозвратом.

По данным ЦБ на начало декабря 2021 года, за россиянами числилось кредитов больше чем на 24 трлн рублей. При этом просроченная задолженность составляла примерно 974,5 млрд рублей. За январь — октябрь 2021 года долговая нагрузка россиян выросла с 27 до 35%. На этом фоне регулятор закономерно обеспокоен уровнем закредитованности граждан.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, по которому банкам будут устанавливать ограничение на выдачу кредитов. А значит, в потенциальной ситуации, когда банк может выдать только определенное количество займов, он будет тщательнее выбирать тех, кому занять деньги. В приоритете закономерно окажутся максимально надежные и платежеспособные клиенты. И чтобы при необходимости войти в их число, важно иметь высокий рейтинг.

По оценке ЦБ, десять из 14 крупнейших в рознице банков выдают кредиты на основе заявки заемщика, собственных моделей и информации из БКИ о текущем уровне платежей по кредитам.

Когда рейтинги только вводили, оставались риски возможных коллизий — например, какой рейтинг присваивается клиенту, первый раз обратившемуся за кредитом? Как ни парадоксально, банки осторожно относятся к тем, у кого "чистая" кредитная история. Потому что не могут оценить будущего заемщика по его прошлому опыту. В этом случае они могут попросить предоставить дополнительные документы о доходах, установить процентную ставку больше, а сумму и срок займа — меньше. ЦБ ответил — если у человека нет ни действующих кредитов, ни заявок в банк за получением займов, то кредитная история формироваться не будет. Рейтинг тогда, очевидно, будет минимальным.

Полезен рейтинг не только кредиторам, но и самому заемщику. Он поможет понять, как банк оценит клиента, если тот решит обратиться за кредитом. Плюс регулярная проверка кредитных рейтинга и истории позволяет вовремя увидеть ошибки и не оформлены ли на человека мошеннические займы, которых он не брал.