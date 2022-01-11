Кредитный рейтинг: почему его полезно знать

Банки предъявляют к заемщикам массу требований. Их анализ — это сложный процесс, который включает множество факторов. Один из инструментов такой оценки — кредитный рейтинг. Причем доступна эта информация не только кредиторам, но и самим заемщикам. С 2019 года россияне могут вместе с отчетом о кредитной истории получить и свой кредитный рейтинг. А с января 2022 года ЦБ стандартизировал то, как рассчитывается и предоставляется этот показатель.
Рассказываем, чем полезен кредитный рейтинг и как его узнать.
Как банки решают, давать ли заем?
В первую очередь банки оценивают кредитную историю заемщика. Она фиксирует все данные о нем — уровень долговой нагрузки, просрочки, количество запросов на ее проверку, личные данные и т.д.
С 2014 года все кредитные организации обязаны передавать всю информацию о своих заемщиках хотя бы в одно бюро кредитных историй (БКИ). А с 2022 года системно значимые кредитные организации и банки с портфелем кредитов физическим лицам от 100 млрд рублей обязаны представлять данные не менее чем в два БКИ.
Но при рассмотрении заявки на кредит банк может учитывать дополнительную информацию из других источников, проводя внутреннюю оценку кредитоспособности клиента. Здесь мы писали о том, как организации решают, кому одалживать деньги, а кому нет.
А что такое кредитный рейтинг? И как он рассчитывается?
Кредитный рейтинг — это балл, который присваивается заемщику. Он рассчитывается на основе данных кредитной истории — количества открытых и закрытых кредитов, просрочек, уровня долговой нагрузки (какой процент от общего дохода уходит на оплату займов), количества запросов на проверку истории, ее "возраста" и т.д.
Бюро кредитных историй рассчитывают этот балл по скоринговым (от англ. score — "счет") моделям, которые уже давно используются для оценки заемщиков. До недавнего времени у каждого бюро была своя модель. Например, в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) балл выставлялся от 0 до 1 250, а в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) — от 0 до 850. Но теперь регулятор установил стандартную для всех шкалу — от 1 до 999 баллов. БКИ со статусом квалифицированных должны были перейти на нее с 1 января 2022 года, у остальных есть время до 2024 года.
Для заемщика важен не столько конкретный балл, сколько уровень платежеспособности, которому он соответствует. Так, рейтинг может быть низким, средним, высоким и очень высоким. В последнюю категорию входят 10% самых качественных заемщиков, а доля остальных категорий составляет по 30%. Например, по данным на 10 января 2022 года:
- для НБКИ: низкий рейтинг — 1–179 баллов, средний — 180–623 балла, высокий — 624–912 баллов, очень высокий — 913–999 баллов;
- для ОКБ: низкий рейтинг — 1–533 балла, средний — 534–678 баллов, высокий — 679–818 баллов, очень высокий — 819–999 баллов;
- для "Эквифакс": низкий рейтинг — 1–709 баллов, средний — 710–808 баллов, высокий — 809–896 баллов, очень высокий — 897–999 баллов.
Зачем нужен этот рейтинг?
За тем же, зачем в принципе нужна кредитная история, — для оценки благонадежности заемщика и его способности платить по кредиту. Чем выше балл, тем меньше риск: для клиента — получить отказ, для банка — столкнуться с просрочкой и/или невозвратом.
По данным ЦБ на начало декабря 2021 года, за россиянами числилось кредитов больше чем на 24 трлн рублей. При этом просроченная задолженность составляла примерно 974,5 млрд рублей. За январь — октябрь 2021 года долговая нагрузка россиян выросла с 27 до 35%. На этом фоне регулятор закономерно обеспокоен уровнем закредитованности граждан.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, по которому банкам будут устанавливать ограничение на выдачу кредитов. А значит, в потенциальной ситуации, когда банк может выдать только определенное количество займов, он будет тщательнее выбирать тех, кому занять деньги. В приоритете закономерно окажутся максимально надежные и платежеспособные клиенты. И чтобы при необходимости войти в их число, важно иметь высокий рейтинг.
По оценке ЦБ, десять из 14 крупнейших в рознице банков выдают кредиты на основе заявки заемщика, собственных моделей и информации из БКИ о текущем уровне платежей по кредитам.
Когда рейтинги только вводили, оставались риски возможных коллизий — например, какой рейтинг присваивается клиенту, первый раз обратившемуся за кредитом? Как ни парадоксально, банки осторожно относятся к тем, у кого "чистая" кредитная история. Потому что не могут оценить будущего заемщика по его прошлому опыту. В этом случае они могут попросить предоставить дополнительные документы о доходах, установить процентную ставку больше, а сумму и срок займа — меньше. ЦБ ответил — если у человека нет ни действующих кредитов, ни заявок в банк за получением займов, то кредитная история формироваться не будет. Рейтинг тогда, очевидно, будет минимальным.
Полезен рейтинг не только кредиторам, но и самому заемщику. Он поможет понять, как банк оценит клиента, если тот решит обратиться за кредитом. Плюс регулярная проверка кредитных рейтинга и истории позволяет вовремя увидеть ошибки и не оформлены ли на человека мошеннические займы, которых он не брал.
То есть если у меня высокий рейтинг, то мне обязательно дадут кредит?
Хорошая кредитная история и, как следствие, и рейтинг — не обязательно залог согласия банка занять человеку денег. Кредитный рейтинг носит скорее информационный характер. У кредитора всегда остаются и собственные системы оценки рисков, которые могут включать дополнительные источники информации. Например, клиентам зарплатных проектов банки, как правило, охотнее идут навстречу в выдаче займа.
А можно как-то повысить рейтинг?
Хорошая кредитная история — без просрочек и большого числа действующих кредитов — поможет обеспечить и плюс-минус высокий рейтинг. Как правило, максимально на уровень рейтинга влияют допущенные просрочки, но нужно иметь в виду и другие параметры.
Собственно, с 2022 года БКИ обязаны раскрывать, какие факторы влияют на рейтинги и какой вес они имеют при их расчете. Это позволит пользователю понять, из чего сложилась его оценка.
Например, в ОКБ рейтинг может недобрать баллы, потому что заемщик оказался слишком молод, а его кредиты — недостаточно большими (пример из реального кредитного рейтинга). Кредитная история такого клиента не позволяет банкам оценить, как он поведет себя, если ему придется выплачивать очень большой заем очень долгое время. Ведь у него просто нет такого опыта. Эта неопределенность и риск неплатежей и сказываются на итоговом показателе, снижая его.
Легально исправить можно только ошибки в истории — например, если уже выплаченный кредит висит как открытый или есть информация о просрочках, которых не было. Поэтому, кстати, если вы ведете активную "кредитную" жизнь, стоит регулярно проверять свою историю.
А вот скрыть просроченные задолженности или какой-то негатив из истории нельзя. Улучшить ее можно только погашением долгов. Например, можно взять небольшой кредит или открыть кредитную карту и аккуратно погашать, демонстрируя, что вы — ответственный заемщик.
При этом стоит помнить, что банки довольно скептически относятся к информации о займах в микрофинансовых организациях (МФО). Особенно если те очевидно призваны "исправить репутацию".
Все объявления о "чистке" кредитной истории — это мошенничество, и легально "переписать" ее невозможно.
По данным НБКИ, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам на конец 2021 года в России составил 627 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов. Тогда он еще рассчитывался по другой шкале).
Кто имеет доступ к кредитной истории?
Доступ к кредитной истории человека с его согласия может получить любое юридическое лицо. Но в основном ее запрашивают банки и МФО. Как правило, при заявке на кредит клиент подписывает разрешение на получение информации о нем в бюро кредитных историй. Конечно, он может и не давать такого согласия, но это почти всегда означает отказ в выдаче займа.
В ОКБ в свое время отмечали и возросший интерес страховых компаний к этой информации. Те нашли взаимосвязь между платежной и водительской дисциплиной — чем ответственнее человек подходит к выплате кредитных обязательств, тем аккуратнее он водит.
Могут запросить эту информацию и работодатели при приеме кандидата на материально ответственные или руководящие должности. Также компании часто оценивают ипотечного заемщика как более лояльного и усердного сотрудника.
Имеет право запросить кредитную историю и сам заемщик — россияне могут сделать это, например, через банк или напрямую обратившись в бюро кредитных историй. Узнать для начала, в каком именно она хранится, можно на портале госуслуг или ЦБ. Это полезно для проверки, нет ли ошибок и верно ли отображена вся информация. Кстати, после погашения кредитов у банков стоит брать справку об отсутствии задолженности. Она поможет оспорить недостоверные данные в кредитной истории.
Где и как узнать свой кредитный рейтинг?
Информацию о кредитных историях и рейтингах граждан хранят бюро кредитных историй. При этом в разных бюро история и рейтинг могут также различаться. Это зависит от того, с какими банками и другими организациями сотрудничает БКИ.
Например, сведения о кредите в Сбербанке, по которому заемщик допускал просрочки, хранятся в ОКБ, а вот в НБКИ они не поступали. Тогда рейтинг в НБКИ оказывается выше, чем в ОКБ. Так что важно узнать, в каких БКИ хранятся все части вашей кредитной истории. Это можно сделать на сайте "Госуслуги".
Нужно найти вкладку "Справки/Выписки" и выбрать раздел "Сведения о бюро кредитных историй". Или можно просто в поисковой строке вбить "кредитная история", дальше во всплывающих подсказках выбрать категорию "для физического лица" и следом команду "узнать свое БКИ".
В ответ ЦБ пришлет в личный кабинет список всех БКИ, которые хранят вашу кредитную историю.
В настоящий момент в России работают семь кредитных бюро, которые внесены в реестр регулятора:
- АО "Национальное бюро кредитных историй" (имеет статус квалифицированного БКИ);
- АО "Объединенное Кредитное Бюро" (имеет статус квалифицированного БКИ);
- ООО "Кредитное Бюро Русский Стандарт";
- Общество с ограниченной ответственностью "Бюро кредитных историй "Эквифакс" (имеет статус квалифицированного БКИ);
- ООО "Восточно-Европейское бюро кредитных историй";
- ООО "Столичное Кредитное Бюро";
- ООО "Межрегиональное Бюро кредитных историй "Кредо".
Обязаны сообщать рейтинг клиентам пока только квалифицированные БКИ, остальные могут этого не делать до 2024 года.
А что делать, если нет учетной записи на "Госуслугах"?
За списком БКИ, которые хранят кредитную историю, можно также обратиться:
- в любой банк;
- в любую микрофинансовую организацию;
- в любое бюро кредитных историй;
- непосредственно в Центральный каталог кредитных историй Банка России.
Получив список, дальше нужно запросить информацию в каждом из бюро. Сделать это можно с помощью учетной записи на "Госуслугах", лично в офисе или направив запрос по почте. Внутри кредитной истории будет указан и кредитный рейтинг.
Бесплатно запросить кредитный отчет с полной историей получится только два раза в год. При этом бумажный отчет получить можно будет только один раз.
А вот если человек готов платить, то запрашивать кредитную историю через банки или бюро кредитных историй можно сколько угодно раз. Но это касается именно детализированной истории, рейтинг же с 2022 года можно бесплатно обновлять любое количество раз.
Кроме того, некоторые БКИ также предлагают так называемую подписку — при ее оформлении они будут регулярно присылать актуальную историю, а также сообщать о каждом новом оформленном кредите.
Арина Раксина