ФАС разрешила "Татнефти" приобрести шесть нефтесервисных компаний в Татарстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила шесть ходатайств компании "Татнефть" о приобретении нефтесервисных компаний в Республике Татарстан. Об этом говорится в сообщении службы.

Так, ФАС одобрила приобретение "Татнефтью" компаний "Таграс-ХимСервис", "МехСервис-НПО", "НКТ-Сервис", "КРС-Сервис", "ТМС-Логистика" и "Управляющая компания "Татбурнефть". Согласно данным системы "Спарк", все компании зарегистрированы в Татарстане.

"По мнению ведомства, сделки не приведут к ограничению конкуренции на рынке добычи нефти и природного газа", - отмечается в сообщении ФАС.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 23% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 40% акций.