Минцифры поддержало инициативу об отмене роуминга для россиян в Казахстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минцифры России поддержало инициативу депутатов-единороссов отменить плату за международный роуминг для россиян, которые находились или находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Об этом в понедельник сообщил глава думского комитета Александр Хинштейн.

"Благодарю Минцифры России и лично министра Максута Шадаева за оперативную и незамедлительную реакцию на инициативу "Единой России". Операторам связи уже направлены обращения за подписью министра, предлагающие не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5 - 19 января", - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее депутаты-единороссы, входящие в комитет Госдумы по информполитике, обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для россиян, которые находились или находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Как отметил Хинштейн, лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией для россиян, находящихся в Казахстане, предлагается установить в пределах двух часов в сутки. "Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчет и потраченные средства зачтены при будущих платежах", - сказал он.

Возвращение россиян из Казахстана

Ранее в понедельник самолеты ВКС РФ доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург около 1,5 тыс. россиян, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.