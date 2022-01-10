Энергопотребление в России в 2021 году выросло на 5,4%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России по итогам 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с показателем за 2020 год и достигло 1,107 трлн кВт⋅ч. При этом выработка возросла на 6% - до 1,131 трлн кВт⋅ч, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, слова которого передает пресс-служба Минэнерго.

"По итогам прошлого года электропотребление в России выросло на 5,4%, до 1 трлн 107 млрд кВт⋅ч, а выработка по сравнению с 2020 годом увеличилась более чем на 6% и составила 1 трлн 131 млрд кВт⋅ч", - отметил он.

При этом за первую неделю 2022 года потребление электроэнергии на 2,5% превысило показатель за аналогичный период 2021 года.

По словам Грабчака, с 1 по 10 января Минэнерго РФ зафиксировало 19 аварий в сфере ТЭК, которые затронули более пяти тыс. потребителей. Речь идет о нефтяной и газовой промышленности, а также электроэнергетике, тогда как угольная промышленность работала без сбоев.

"В период максимальных нагрузок Минэнерго РФ продолжит контролировать ситуацию с энергоснабжением конечных потребителей", - добавил Грабчак.