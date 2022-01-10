В Думе разработают законопроект, освобождающий россиян от платы за роуминг в странах с ЧП

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил на законодательном уровне закрепить отмену платы за роуминг при соединениях с Россией для россиян, которые оказались в странах, где было введено чрезвычайное положение.

"Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, четко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введенным режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией", - написал он в Telegram-канале в понедельник.

"Профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы", - добавил парламентарий.

Ранее депутаты-единороссы, входящие в комитет Госдумы по информполитике, обратились в Минцифры России и к ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для россиян, которые находились или находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Как отметил Хинштейн, лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией для россиян, находящихся в Казахстане, предлагается установить в пределах двух часов в сутки. "Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчет и потраченные средства зачтены при будущих платежах", - сказал он.