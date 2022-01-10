В РЖД заявили, что надежность части магистральных грузовозов остается низкой

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Надежность магистральных грузовозов серии 3ТЭ25К2М производства "Трансмашхолдинга" (ТМХ) остается крайне низкой, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД. Но при этом во втором полугодии холдинг снял часть вопросов по отказам техники на новых локомотивах, которые используются на Восточном полигоне.

В прошлом году издание РБК сообщало, что гендиректор РЖД Олег Белозеров пожаловался главе Минпромторга РФ Денису Мантурову на низкое качество тепловозов производства ТМХ.

"В течение второго полугодия ОАО РЖД удалось снять часть вопросов, связанных с отказами на новых локомотивах, обслуживающих Восточный полигон. Была проведена необходимая модернизация узлов, и на сегодняшний день локомотивы 3ЭС5К (Ермак) находятся в рамках технических заданий по коэффициенту готовности к эксплуатации, что позволяет обеспечивать вождение грузовых поездов по Транссибу массой 7100 тонн. В то же время надежность магистральных тепловозов серии 3ТЭ25К2М, приобретенных в 2018-2021 годах на условиях обеспечения сервисного обслуживания в период жизненного цикла, остается на крайне низком уровне", - сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Только за 10 месяцев 2021 года было зафиксировано 278 случаев отказов оборудования на этих локомотивах. "Также есть претензии и по сервисному обслуживанию локомотивов, несвоевременной поставке необходимых комплектующих и материалов, что серьезно усложняет процесс обеспечения вывоза всего объема предъявляемых грузов", - отметили в РЖД.

РЖД, ТМХ и Минпромторг создали дорожную карту до 2022 года, которая включает в себя комплекс мер для повышения надежности локомотивов.

Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа сообщал, что ТМХ внимательно изучает опыт эксплуатации локомотивов при создании новых поколений тягового подвижного состава, при этом каждый случай непланового выхода локомотива из эксплуатации становится предметом тщательного изучения. Также Липа отмечал, что из-за эксплуатации тепловозов в разнообразных условиях, в том числе климатических, требует постоянной доработки конструкции, которая происходит после отказов в условиях реальной работы техники.