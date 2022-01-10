Приватизация на Украине в 2021 году принесла рекордные $186 млн

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Кампания по приватизации государственного имущества Украины принесла государственному бюджету страны в общей сложности 5,1 млрд гривен ($186 млн). Об этом в понедельник сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.

"В 2021 году Украина получила рекордные 5,1 млрд гривен от приватизации! Это больше, чем в любом году за последнее десятилетие", - написал он в Facebook.

По его словам, поступления от приватизации за 2020-2021 годы суммарно превысили показатели предыдущих семи лет и составили 7,35 млрд гривен (около $268 млн). Весной Сенниченко заявлял, что в 2021 году фонд получит от приватизации объектов госсобственности Украины более 12 млрд гривен ($438 млн). Он также выражал уверенность в том, что этот план будет перевыполнен.

В этом году, по словам Сенниченко, перед Фондом госимущества поставлены новые задачи. "Что касается перспектив на 2022 год, то есть все основания для оптимизма. Но, чтобы приватизация двигалась дальше вперед, нужно выполнить два условия: Верховной раде принять наработанные законодательные изменения, а правительству передать нестратегические объекты приватизации", - считает глава ФГИУ.

В перечень объектов приватизации государственного имущества в 2022 году входят 20 активов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт", 15 экспертно-технических центров "Гоструда", шесть бывших пенитенциарных учреждений Минюста, два агропромышленных комплекса, два объекта винодельческой отрасли и три единых имущественных комплекса морских портов в Белгород-Днестровском, Скадовске и Усть-Дунайске.

Большая приватизация не заработала

На Украине 3 марта 2019 года на приватизацию выставили 431 государственное предприятие, среди которых государственный монополист по производству соли компания "Артемсоль". Однако из-за ухудшения экономической обстановки в связи с распространением пандемии коронавируса программа приватизации крупных объектов госсобственности была на некоторое время приостановлена.

В марте прошлого года к планам по приватизации снова вернулись. Верховная рада приняла закон, которым разблокировала реализацию программы. В качестве обоснования для принятия этого документа называлась необходимость пополнения госбюджета за счет продажи госимущества.

На приватизацию были выставлены несколько сотен государственных предприятий. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина рассчитывает в 2021 году за счет "большой приватизации" получить порядка $430 млн.