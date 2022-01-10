Индексы Мосбиржи и РТС 10 января торговались разнонаправленно

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. На российском рынке акций на старте недели сохранилась нисходящая динамика, вызванная геополитическими факторами. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,39%, до 3738,68 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,3%, до 1565,31 пункта.

Доллар по состоянию на 19:21 мск снизился на 0,4%, - до 75,34 руб., евро - на 0,7%, до 85,32 руб.

"С одной стороны, по завершении праздничных дней и с приходом сообщений о стабилизации ситуации в Казахстане, рубль перешел к возвращению утраченных в начале года позиций. С другой стороны, общерыночные настроения нестабильны, осторожность выросла после публикации на минувшей неделе протокола декабрьского заседания ФРС США", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Документ обозначил усиление "ястребиных" позиций американского регулятора, также отметил эксперт. "В этой связи инвесторы будут с большим вниманием оценивать завтрашнее выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла и данные по инфляции в США, которые выйдут в среду", - добавил он.

Рынок акций

Сегодня бумаги "Яндекса" (-3,5%) откатились к уровням июля 2020 года, а акции VK (-4,8%) продолжили обновлять исторические минимумы из-за волны распродаж в акциях высокотехнологических компаний во всем мире. Также аутсайдерами торгов стали акции Fix Price, снизившиеся на 9% за день, тем самым упав с момента IPO на 30%, отметил ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

В то же время ряд компаний пользовались спросом у инвесторов. Лидерами стали акции застройщиков - ЛСР (+8,5%), а также бумаги ПИКа (+7%).

"Ралли в бумагах ПИК началось еще на последней неделе 2021 года и за это время капитализация компании выросла на 20%. Возможно, инвесторы восстанавливают позиции в акциях лидера строительного сектора перед публикацией операционных результатов на следующей неделе. В фокусе внимания помимо объемов реализации и динамики цен недвижимости будут темпы роста новых бизнесов группы", - считает инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

Прогнозы

Помимо выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, завтра участники торгов обратят внимание на краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Для российского рынка в ближайшие дни будет важен характер сигналов со стороны переговоров РФ с США и НАТО. Также в фокусе внимания сохранятся цены на сырье и пандемия COVID-19, рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 11 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3720-3820 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару на вторник - 74,5-75,5 руб.