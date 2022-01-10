Минэкономразвития предложило расширить понятие объекта пожертвования

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) РФ разработало предложения по совершенствованию законодательства в части расширения понятия объекта пожертвования. Об этом сообщила ТАСС в понедельник замглавы МЭР Татьяна Илюшникова.

"Разработаны предложения о внесении изменений в законодательство о расширении объекта пожертвования. <…> По букве закона, пожертвование может осуществляться только для группы лиц, и Минэкономразвития России предлагает уточнить в законе, что пожертвование может быть сделано в интересах одного лица, причем не только в виде денег или товаров, но и исполнения обязанности за третье лицо", - сказала она.

Как пояснила Илюшникова, если компания желает помочь частному лицу, к примеру, заплатить больнице за лечение ребенка, то с точки зрения законодательства это является дарением. "В отношении дарения нельзя строго определить, как этим даром в дальнейшем можно пользоваться, тогда как пожертвование описывает строго, на что и как можно использовать пожертвованное", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития представило Стандарт поддержки благотворительности на региональном уровне. При его подготовке министерство проанализировало, как субъекты РФ развивают благотворительность, и написало соответствующий алгоритм из 13 шагов, пояснила Илюшникова. "Каждый шаг мы подкрепили успешной региональной практикой. Стандарт поможет в работе субъектам Российской Федерации. Он также будет использован в работе в сфере развития благотворительности Торгово-промышленной палатой и Российским союзом промышленников и предпринимателей", - отметила она.