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Минэкономразвития предложило объявить 2024 год Годом благотворительности

Соответствующий проект указа президента, разработанный ведомством, предусматривает формирование оргкомитета и утверждение плана основных мероприятий

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало проект указа президента РФ "О проведении в Российской Федерации Года благотворительности" . Документ предусматривает формирование оргкомитета и утверждение плана основных мероприятий, сообщила во вторник ТАСС замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

"Мы хотим привлечь внимание всех россиян к вопросам благотворительности и направили в правительство предложение объявить 2024 год Годом благотворительности. Конечно, мы хотим, чтобы благотворительность была важна не только один год, а все время, но проведение Года благотворительности повысит значимость этой деятельности", - сказала она.

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