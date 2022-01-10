Мантуров заявил, что британская JCB хочет начать производство стройтехники в РФ по СПИК

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Британская компания JCB хочет начать выпуск дорожной и строительной техники в России, заключив с властями специальные инвестиционные контракты (СПИК), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Компания JCB - производитель дорожной и строительной техники - подала две заявки на регистрацию технологий с последующим выходом на конкурсы по заключению специнвестконтрактов. Речь идет о производстве экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков", - сказал он.

По словам Мантурова, это свидетельствует о заинтересованности европейских компаний в работе в России, а Минпромторг заинтересован в создании современных производств в России и поддерживает такие решения.

"Конечно, то, с кем в итоге будут заключены СПИК, зависит от результата конкурса, его могут выиграть другие - как российские, так и иностранные производители. Европейские компании учитывают в своих планах и промышленной политике стратегию вхождения на российский рынок со своими технологиями и продукцией - значит, он интересен для производителей из Западной Европы, из Великобритании. Мы, в свою очередь, на системном уровне создаем условия для того, чтобы компании активно осуществляли инвестиции в России", - отметил министр.

В Минпромторге сообщили, что проект соответствующего распоряжения, расширяющего перечень технологий для заключения СПИК, внесен в правительство РФ. Министерство рассчитывает на утверждение документа в ближайшее время, после чего возможно проведение конкурса.

Ранее Мантуров заявлял, что считает необоснованными обвинения Евросоюза в нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО), а политика импортозамещения была вынужденной мерой в связи с санкциями. По его словам, никаких ограничений по кооперации с коммерческими иностранными компаниями нет.

В конце прошлого года Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках ВТО относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков".

О механизме специнвестконтракта

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий.

Механизм действует с 2015 года.

СПИК 2.0 - новая модель специнвестконтрактов, по которой увеличивается срок их действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования о нижней границе объема инвестиций.