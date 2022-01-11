Исследование: женщины в России получают годовую премию чаще мужчин

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премию по итогам года женщины в России получали чаще мужчин. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса SuperJob, проведенного 1-10 января среди 500 респондентов во всех регионах России.

По данным аналитиков сервиса, перед Новым годом получить годовой бонус надеялись 29% опрошенных, а получили его 30%, это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет (годовой бонус получили 36% из них). Женщин поощряли по итогам года чаще мужчин: 34% против 26% соответственно. В целом, годовую премию получили три из 10 россиян. шесть из 10 компаний повышали зарплату персонала в течение последнего года

В конце ноября 29% российских работодателей сообщали о своих планах повысить зарплату персоналу до конца 2021 года. На тот момент в течение последних шести месяцев доход работников пересматривали 30% компаний, еще 23% делали это от полугода до года назад. Опрос, проведенный уже в наступившем 2022 году, показал, что число предприятий, где зарплата повышалась менее чем полгода назад, составило 37%, от 6 до 12 месяцев назад - еще 21%.

По данным исследования, средний размер прибавки к зарплате в течение последнего года составил 9,5%. Это на 1,5 п.п. больше, чем год назад. При этом лишь один из семи опрошенных сообщил, что его зарплата была повышена на 11-25%, и только 3 человека из 100 - что рост составил от 26% до 50%. Об увеличении зарплаты более чем на 50% сообщил только 1%. Справедливой же, с точки зрения среднестатистического россиянина, является прибавка в 30%.