Титов предложил Мишустину дать лесопромышленникам больше времени на переоснащение складов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с инициативой установить переходный период для новых правил работы складов древесины, вступивших в силу с 2022 года. Соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением установить переходный период для новых правил работы складов древесины, которые вступили в силу 1 января. Поводом для письма бизнес-омбудсмена стало обращение лесопромышленников Приморского края. Они озабочены тем, что времени на адаптацию предприятий к новым требованиям им отвели слишком мало", - говорится в сообщении.

Речь идет о постановлениях кабмина от 24 ноября 2021 года (№2017) и от 6 декабря 2021 года (№2214). Первое, как уточнили в пресс-службе, предусматривает новые требования к характеристикам складов древесины. В частности, они обязательно должны быть ограждены и снабжены комплексами видеофиксации транспортных средств. Второй документ регламентирует оформление электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины и лесоматериалов - бумажные документы при проверках на дороге теперь не принимаются.

Документы вступили в силу с января 2022 года, менее чем через 90 дней со дня опубликования, без переходного периода, отметил Титов. Вместе с тем предпринимателям лесопромышленного комплекса необходим больший запас времени на переоснащение складов, подчеркнули в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Что касается электронного сопроводительного документа, за отсутствие которого на юридическое лицо может быть наложен штраф до 700 тыс. рублей с конфискацией древесины и транспортного средства (ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ), то сервис по его формированию был введен в тестовую эксплуатацию лишь в декабре прошлого года. Причем опытная эксплуатация выявила существенные недостатки сервиса, для устранения которых также требуется переходный период", - приводит комментарий Титова пресс-служба.