Эксперты составили список самых высокооплачиваемых профессий в России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Самые высокие зарплаты в среднем по России получаются нефтяники и газовики - 152 тыс. рублей, менеджеры по вопросам управления - 146,7 тыс. рублей, а также представители авиационной отрасли - 126,5 тыс. рублей. Таковы результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза" на базе данных Росстата о зарплатах сотрудников предприятий за три квартала 2021 года, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики (152 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога), менеджеры и консультанты по вопросам управления (146,7 тыс. рублей), а также представители авиационной отрасли (126,5 тыс. рублей)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что в десятку самых высокооплачиваемых профессий также вошли программисты (121,3 тыс. рублей), финансисты и страховщики (117,1 тыс. рублей), специалисты табачной индустрии (115,9 тыс. рублей), работники рыбной отрасли (99,1 тыс. рублей), ученые (88,2 тыс. рублей), металлодобытчики (87,2 тыс. рублей), а также маркетологи (83,1 тыс. рублей).

При этом представители нефтегазовой отрасли в среднем получают в Москве в четыре раза больше, чем в регионах - 669 тыс. рублей. В пятерку регионов - лидеров по уровню зарплат в нефтегазовой отрасли также вошли Сахалинская область (445,4 тыс. рублей), Санкт-Петербург (417,1 тыс. рублей), Мурманская область (304,4 тыс. рублей) и Башкирия (257,8 тыс. рублей).

"Вопреки стереотипам, только в половине из перечисленных отраслей наибольшие зарплаты платят в Москве. К примеру, самые высокооплачиваемые менеджеры и консультанты по вопросам управления трудились на Сахалине (291,3 тыс. рублей), пилоты и другой авиационный персонал зарабатывали больше всего на Чукотке (237,4 тыс. рублей), айтишники - на Ямале (192,7 тыс. рублей), рыболовы - в Магадане (189 тыс. рублей), а научные работники - в Тюменской области (122,3 тыс. рублей)", - отмечают эксперты.