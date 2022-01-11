В Севастополе рассматривают вопрос строительства второго оптово-распределительного центра

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Власти Севастополя совместно с потенциальным инвестором рассматривают возможность строительства в городе второго оптово-распределительного центра, сообщила ТАСС замгубернатора Мария Литовко.

Для сдерживания цен на продукты, которые на полуострове выше, чем в соседних регионах, планируется открыть в Севастополе и других городах Крыма логистические центры. В июле 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке строительства таких оптово-распределительных центров (ОРЦ) в Крыму. Это позволит крымским агропроизводителям строить ОРЦ на льготных условиях и послужит укреплению продовольственной обеспеченности региона.

"Вопрос рассматривается. Более того, уже два инвестора хотят ОРЦ построить, и мы с каждым из них отрабатываем. <...> Сейчас пока подбирается площадка. Вопрос - в техприсоединениях и маркетинговых составляющих самого инвестора", - сказала Литовко. Она отметила, что в городе уже строится один оптово-распределительный центр, а это значит, что необходимо оценить, насколько рентабельным будет второй подобный проект. Для этого инвестор планирует провести маркетинговое исследование.

ООО "УК Совфрахт" планирует построить в Севастополе логистический комплекс за 14 млрд рублей в рамках концессионного соглашения с властями. Предполагалось, что комплекс частично будет задействован для хранения невоенного имущества Минобороны, частично - для коммерческой деятельности. Планируется, что в ОРЦ будут храниться свежие фрукты и овощи, мясо, птица, молоко и молочные продукты, рыбопродукты, бакалея, напитки. Потенциальный годовой объем грузооборота объекта - до 400 тыс. тонн, возможный объем единовременного хранения товаров - до 5 тыс. тонн, торгово-складская площадь ОРЦ составит до 10 тыс. кв. м, производственная - до 1 тыс. кв. м.