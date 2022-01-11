Число претендентов в промпарк Севастополя превышает число мест в три-четыре раза

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Число компаний, которые изъявили желание стать резидентами первого индустриального парка Севастополя, в три-четыре раза превышает его емкость, сообщила ТАСС замгубернатора Мария Литовко.

"Сейчас, судя по запросам от компаний, не менее трех на место, <...> четыре, может быть", - ответила Литовко на вопрос о том, сколько потенциальных резидентов претендуют на размещение в промышленном парке.

Она пояснила, что участники промпарка будут отбираться на конкурсной основе. Ключевыми критериями станут размер планируемых налоговых поступлений, объем инвестиций, число рабочих мест. Конкретное число компаний, которые войдут в промпарк, пока назвать в правительстве не могут - это зависит и от того, насколько большие площади понадобятся для каждого из резидентов.

По данным правительства, сейчас завершается первый этап строительства промпарка - в течение первого квартала необходимо решить вопрос с техприсоединением участка. Госконтракт на создание объекта был заключен в 2020 году, строительство ведется по проекту, разработанному при прежнем составе правительства.

"Сейчас мы понимаем, что индустриальный парк будет строиться в несколько этапов. Это связано с некоторыми вопросами, которые возникли, в том числе в связи с некачественным проектированием, которое было осуществлено. Но в первом квартале департамент капитального строительства сдаст первую очередь с возможностью передачи земельных участков резидентам", - добавила Литовко.

Промпарк "Гераклид" будет первой в своем роде площадкой в Севастополе. Строительство индустриального парка, который создается в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, должно было начаться во второй половине 2018 года, но сроки запуска парка переносились, окончательный срок начала работы власти не сообщили. В 2019 году Литовко говорила, что завершить строительство планируется в 2021 году.