Группа "Татнефть" в 2021 году нарастила добычу нефти почти на 7%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Группа компаний "Татнефть" за 12 месяцев 2021 года увеличила добычу нефти до 27,83 млн тонн (ПАО "Татнефть" - 27,5 млн тонн), что на 6,9% больше, чем годом ранее, следует из сообщения компании.

В декабре предприятия "Татнефти" добыли 2,4 млн тонн нефти.

Добыча сверхвязкой нефти в течение 2021 года достигла 3,66 млн тонн, что на 8,2% (+291, 2 тыс. тонн) превышает показатель предыдущего года.

Нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" переработал в 2021 году 13,206 млн тонн сырья. За отчетный период произведено 12,946 млн тонн нефтепродуктов (рост на 13%), в том числе автобензинов почти 1,52 млн тонн (рост на 26%), дизельного топлива - 5,8 млн тонн (рост на 70%).

В 2021 году произведен текущий ремонт 9582 скважин, капитальный ремонт 1459 скважин. Гидроразрыв пласта произведен на 460 скважинах, на 1520 скважинах проведены работы по повышению нефтеотдачи пластов.