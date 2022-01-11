Новый онлайн-сервис поможет начинающим предпринимателям Москвы с регистрацией бизнеса

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Новый сервис для начинающих предпринимателей "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ", с помощью которого можно бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, а также открыть банковский счет, появился на портале "Малый бизнес Москвы". Об этом сообщила во вторник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. При этом начинающему предпринимателю не нужно будет оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

На первом этапе пользователь выбирает организационно-правовую форму бизнеса и определяется с налоговым режимом. Подобрать его поможет интегрированный в проект сервис "Подбор режима налогообложения". Он предложит ответить на несколько уточняющих вопросов, проанализирует ответы и даст наиболее экономически оправданную рекомендацию. А если потребуется дополнительная помощь, будущий предприниматель может обратиться за бесплатной консультацией к специалисту МБМ.

На втором этапе пользователь изучает предложения банков - партнеров проекта, а затем подает заявку на бесплатную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета. После этого банк возьмет на себя оформление документов и все взаимодействие с налоговой. На третьем шаге пользователь получает подтверждение о регистрации ИП или ООО в ФНС России на свою электронную почту.

На четвертой ступени банк открывает расчетный счет для ведения бизнеса. А еще предоставляет бонусы, такие как помощь в запуске продаж на маркетплейсах, возможность бесплатного размещения вакансий на специализированных сайтах, ведение онлайн-бухгалтерии и многое другое.

Учитывая запросы делового сообщества, ГБУ "Малый бизнес Москвы" постоянно внедряет новые цифровые инструменты для бизнеса, отвечающие современным тенденциям в развитии предпринимательства. Ранее в 2021 году были запущены четыре новых спецпроекта, которые предлагают полезные решения в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело в столице. Среди них проекты для самозанятых, социальных предприятий, креативных индустрий и тех, кто открывает бизнес по франшизе.