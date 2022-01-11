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"ЭР-Телеком" и Ростех купили мажоритарный пакет акций "Акадо"

Компании намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G, интернета вещей, систем "умного города", видеоаналитики, центров обработки данных, а также продвигать на рынке новые телекоммуникационные решения

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "ЭР-Телеком" и Ростех приобрели пакет в размере 75% минус одна акция телекоммуникационного "Акадо Холдинга", сообщила госкорпорация " Ростех".

"ЭР-Телеком" и Ростех приобрели у акционеров 75% минус 1 акция "Акадо Холдинг". Пакет 25% плюс 1 акция продолжит принадлежать компании "АВК Инвестментс", - говорится в сообщении.

"ЭР-Телеком", Ростех и "АВК Инвестментс" создают партнерство, которое займется развитием цифровых технологий на базе телеком-оператора "Акадо", уточняет госкорпорация. В частности, компании намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G, интернета вещей, систем "умного города", видеоаналитики, центров обработки данных, а также продвигать на рынке новые телекоммуникационные решения.

Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, партнерство открывает возможности для создания и внедрения отечественных технологических решений в разных сферах: от интернет-сервисов для массового потребителя до построения масштабной ИКТ-инфраструктуры для частных, муниципальных и государственных организаций.

По словам президента "ЭР-Телеком Холдинга" Андрея Кузяева, партнерство будет способствовать трансформации "Акадо Телеком" в цифровую технологическую компанию и обеспечит ее опережающий рост на столичном рынке.

"Акадо Телеком" предоставляет корпоративным, частным и государственным клиентам на базе собственной мультисервисной волоконно-оптической сети доступ в интернет, подключение к цифровому телевидению, онлайн-кинотеатрам, услуги по передаче данных, построению корпоративных сетей, защите информации, услуги видеонаблюдения, хостинга сайтов, а также хранения и обработки данных.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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