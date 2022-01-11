РБК: АФК "Cистема" планирует купить банк "Хоум кредит"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Структуры АФК "Cистема" Владимира Евтушенко ведут переговоры о покупке банка "Хоум кредит". Вопрос о приобретении почти завершен, но на него влияет ситуация в Казахстане, где работает "дочка" банка. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

Еще один источник в банковском секторе и источник в компании - партнере "Системы" также сообщили, что слышали о таких планах АФК, пишет РБК.

"Система" владеет МТС Банком, но он уступает по размерам "Хоум кредиту", поэтому покупателем выступит другая структура группы, сказал один из источников РБК. Более того, рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС (контролируется "Системой"), говорит другой источник.

Пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд "Хоум кредита" будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между "Хоум кредитом" и МТС Банком, добавил источник.

Как писало Frank Media, новость о продаже банка "Хоум кредит" стала известна в начале октября. Купить его планировала венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком. Еще один источник РБК на финансовом рынке отметил, что претендентов на "Хоум кредит" было три.