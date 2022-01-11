VK объявила об изменении в составе совета директоров компании

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Председатель правления АО "Согаз" Антон Устинов и директор юридической дирекции АО "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чудаков назначены новыми директорами в составе совета директоров VK. Об этом говорится в сообщении компании.

"После изменений в структуре акционеров "МФ Технологий" (МФТ) Антон Устинов, председатель правления АО "Согаз", и Дмитрий Чудаков, директор юридической дирекции АО "Газпром-медиа холдинг", были номинированы МФТ и назначены новыми директорами в составе совета директоров компании. Они сменили на этих постах Владимира Габриеляна, первого заместителя генерального директора VK, и Дмитрия Сергеева, генерального содиректора СП "AliExpress Россия", - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "Согаз". Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосующих акций компании.

АО "Газпромбанк" передал холдингу "Газпром-медиа" 45% компании "МФ Технологии".