Субсидированные авиарейсы из Котласа в Петербург откроются с февраля

АРХАНГЕЛЬСК, 11 января. /ТАСС/. Регулярные субсидируемые авиарейсы из Котласа в Санкт-Петербург будут выполняться с февраля, написал во вторник в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"Хорошая новость для жителей Котласа, Коряжмы и Котласского района Архангельской области. Мы расширяем географию полетов и уже в феврале запускаем регулярные субсидируемые авиарейсы из Котласа в Санкт-Петербург и обратно. Росавиация включила это направление в список субсидируемых маршрутов", - написал губернатор.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. В перспективе планируется открыть новые регулярные рейсы из Котласа и по другим направлениям, поскольку после модернизации посадочная площадка может обслуживать большинство типов самолетов вместимостью до 75 пассажиров. "Это, конечно, существенно расширяет перечень потенциальных авиаперевозчиков", - добавил Цыбульский.