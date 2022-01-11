Порядка 4,5 млн кубометров древесины перевезли по новым правилам в РФ с начала года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 100 тыс. электронных сопроводительных документов для перевозки древесины в России было сформировано в связи с модернизацией процесса с 1 по 10 января. Было перевезено 4,5 млн куб. м древесины, сообщает во вторник пресс-служба Минприроды.

С 1 января 2022 года транспортировка древесины и продукции ее переработки в России допускается только при наличии электронного сопроводительного документа.

"За 10 дней 2022 года через специальное приложение ЛесЕгаис.mobile сформировано более 100 тысяч электронных сопроводительных документов нового образца", - говорится в сообщении.

Как доложил главе Минприроды России Александру Козлову руководитель Рослесхоза Иван Советников, общий объем перевезенной за это время древесины составил 4,5 млн куб. м.

"В системе уже зарегистрировано почти 20 тыс. уникальных пользователей. Первые электронные сопроводительные документы были сформированы уже 1 января, но пока "рекордным" днем ожидаемо стало 10 января - за эти сутки в системе сформовано более 21 тыс. электронных сопроводительных документов (то есть почти 900 в час или 15 в минуту) на 875 тыс. куб. м древесины", - приводятся в сообщении слова Советникова.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. По его итогам были даны поручения по таким направлениям, как полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.