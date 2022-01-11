Александр Пахомов вступил в должность главы "Почта банка"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Александр Пахомов занял пост главы "Почта банка" после согласования его кандидатуры Центральным банком РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.

"После согласования ЦБ РФ Александр Пахомов вступил в должность президента - председателя правления "Почта банка", - отмечается в материалах компании. "Почта банк" - это перспективный проект, не имеющий аналогов на российском рынке, - подчеркнул Пахомов. - Нашу общую задачу вижу в том, чтобы упрочить достигнутые на рынке позиции, сохранять прибыльность и устойчивость бизнеса и в конечном счете сделать так, чтобы в самых разных уголках нашей страны "Почта банк" оставался банком первого выбора для многих россиян".

Как отмечается в сообщении, Дмитрий Руденко, возглавлявший "Почта банк" с 2012 года, перешел на должность советника главы ВТБ Андрея Костина, где будет заниматься инновационными проектами, в том числе "Пушкинской картой". Ранее на полях инвестиционного форума "Россия зовет!" Костин говорил о возможной смене главы "Почта банка".

С февраля 2021 года Пахомов занимал пост главы блока сети и розничного бизнеса банка "Открытие". В декабре 2021 года наблюдательный совет банка "Открытие" проголосовал за досрочное прекращение его полномочий с 30 декабря 2021 года. До прихода в "Открытие" Пахомов более 10 лет проработал в группе ВТБ. С начала 2018 года возглавлял блок управления региональной сетью в группе "Открытие" и отвечал за объединение банков "Открытие" и Бинбанка. С октября 2018 года входит в правление банка "Открытие".