Кремль надеется, что задача индексации пенсий по уровню инфляции скоро будет решена

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Позиция [президента РФ Владимира] Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно", - сказал представитель Кремля.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году.

Как отмечал ранее российский президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции он заявил, что правительство РФ должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, однако соответствующих решений пока не было принято.