Производство сахара в России выросло на 430 тыс. тонн

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Производство сахара в России из свеклы урожая 2021 года выросло на 430 тыс. тонн и, по данным на 10 января, достигло 5,33 млн тонн. Об этом сообщает аналитическая служба Союзроссахара.

"На текущую дату переработано около 37,0 млн тонн сахарной свеклы из накопанных 40,9 млн тонн и произведено 5,33 млн тонн свекловичного сахара, что на 430 тыс. тонн больше уровня прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на 10 января 2022 г. в связи с окончанием переработки заготовленной сахарной свеклы урожая 2021 года прекращена работа на 56 сахарных заводах. На текущую дату работает 10 заводов, расположенных в Центральном, Приволжском федеральных округах и Алтайском крае.

Общий объем производства свекловичного сахара из сахарной свеклы урожая 2021 года оценивается на уровне 5,5 млн тонн.