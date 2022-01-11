"Хоум кредит" опроверг информацию о покупке банка структурами АФК "Система"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Банк "Хоум кредит" назвал слухами информацию о переговорах со структурами группы АФК "Система" о покупке кредитной организации.

"Мы рыночные слухи не комментируем", - заявили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя информацию о возможных переговорах о покупке "Хоум кредита" структурами АФК "Система".

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что структуры АФК "Cистема" Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка "Хоум кредит". Вопрос о приобретении почти завершен, но на него влияет ситуация в Казахстане, где работает "дочка" банка, отмечало издание.

Банк "Хоум кредит" специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в РФ и Республике Казахстан. На 30 сентября 2021 года банк располагал сетью из 253 офисов, 192 почтовых отделений и 1,319 тыс. банкоматов в России и Казахстане. "Хоум кредит" занимает 31-е место по размеру активов среди российских банков.

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.