Аналитики назвали самые быстрорастущие статьи расходов россиян в новогодние каникулы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Спрос на развлечения, фастфуд и отели стал самым быстрорастущим среди россиян в новогодние праздники. Об этом сообщается в результатах исследования аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" в период 1-9 января по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Эксперты "Чек индекса" отмечают, что в топ-категориях затрат россиян (по объему продаж в денежном выражении), как и в прошлом году, остаются продукты питания, электроника и бытовая техника, одежда и обувь, товары для хозяйства и дома, траты в заведениях общественного питания. Однако в эти новогодние праздники в связи с адаптацией потребителя к новым условиям в розничной торговле и сфере услуг (QR-коды, онлайн-заказы, цены), заметно вырос спрос на развлечения и услуги культурно-досуговых учреждений, HoReCa-сектора (отели, рестораны, кафе). Кроме того, россияне все больше уделяют внимания вопросам здоровья, что способствует развитию продаж частного медицинского сектора, особенно стоматологии.

По данным аналитики, в продуктовых супермаркетах россияне в среднем тратили 496 рублей, на 10% больше, чем в 2021 году. Объем продаж в штуках вырос на 2%, в денежном выражении - на 10%. Средний чек на электронику и бытовую технику составил 11 523 рублей - на 28% больше, чем в 2021 году. Объем продаж в штуках стал ниже на 6%, в денежном выражении - выше на 20%. Средний чек на одежду и обувь - 3 744 рубля, на 3% больше, чем в 2021 году. Объем продаж в штуках снизился на 3%, в денежном выражении - выше на 2%. Средний чек на товары для ремонта и строительства составил 7 550 рублей, на 12% больше, чем в 2021 году. Объем продаж штуках снизился на 3%, в денежном выражении - выше на 12%

Средний чек россиян на рестораны и бары составил 980 рублей - на 7% ниже, чем в 2021 году. Покупки товаров данной категории в штуках выросли на 10% год к году, в денежном выражении - на 24%. В категории фастфуд средний чек составил 460 рублей, на 28% больше, чем в 2021 году. Объем продаж в штуках вырос на 8%, в денежном выражении - на 27%. Средний чек в гостиницах и отелях составил 5 359 рублей - на 33% больше, чем в 2021 году. Услуги стоматологии (частные клиники), судя по среднему чеку, подорожали на 23% - до 6 551 рубля.

Средний чек на кинотеатры составил 607 рублей, увеличившись на 8%. Объем продаж в штуках вырос на 27%, в денежном выражении - на 32%. Музеи/выставки в среднем обошлись россиянам в 905 рублей, что на 21% больше, чем в 2021 году. Объем продаж в штуках вырос на 23%, в денежном выражении - на 57%.