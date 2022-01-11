Success Rockets учредит совместное предприятие в Южной Корее для создания ракеты Stalker

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российская частная космическая корпорация Success Rockets подписала меморандум с корейской SEWON E&C об учреждении первой частной российско-корейской космической компании, которая займется созданием трехступенчатой коммерческой ракеты Stalker. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Success Rockets.

"Российская частная космическая компания Success Rockets и корейская SEWON E&C (091090: KS) подписали в Москве меморандум о создании в Республике Корея первой частной российско-корейской космической компании. Создаваемая компания станет "дочкой" Success Rockets. Основная задача компании - разработка и организация производства трехступенчатой коммерческой ракеты Stalker, способной выводить до 300 кг полезной нагрузки на орбиту", - говорится в сообщении.

Основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров заявил, что сотрудничество с SEWON E&C - важный шаг в развитии российской частной компании как глобального игрока. "Для нас это возможность разработать следующее поколение двигателей и ракет, чтобы попробовать уже в 2022 году выйти на 100 км и преодолеть линию Кармана (высоту над уровнем моря, которая считается границей между атмосферой Земли и космосом - прим. ТАСС). Следующий шаг - уже орбитальная ракета", - привели в пресс-службе слова Мансурова.

Глава компании отметил, что сотрудничество с корейскими партнерами позволяет Success Rockets зайти на финансовый рынок Южной Кореи, в которой очень развит венчурный бизнес, ведется активное финансирование перспективных космических стартапов и есть большое количество потенциальных клиентов.

В январе 2022 года Мансуров планирует посетить Сеул, где участники совместной компании заключат акционерное соглашение и запустят процедуру регистрации компании. "Также в ходе визита Олег Мансуров ознакомится с инфраструктурой SEWON E&C и ее партнеров, которые в рамках консорциума разработали и осуществили запуск 21 октября 2021 года первой корейской ракеты NURI", - отметили в пресс-службе.

"Россия - мировой лидер в области создания космической техники. Объединив лучшее из возможностей двух стран (российскую инженерную мысль и корейские возможности в области электроники и финансов) мы намерены создать мощного конкурентоспособного игрока в области производства и запусков сверхлегких ракет" - привели в Success Rockets слова директора по развитию космических проектов SEWON E&C Кима Тае Чула. В пресс-службе отметили, что сейчас в Южной Корее активно развивается космическое направление. На ближайшие 10 лет разработана программа по запуску 170 спутников, выполняющих свои задачи в интересах различных корейских корпораций.

Первый пуск

Ранее основатель компании Олег Мансуров сообщал ТАСС, что Success Rockets в 2022 году планирует запустить суборбитальную ракету на высоту более 100 км, а на 2024 год планирует полноценный орбитальный пуск.

В конце декабря Success Rockets осуществила первый пуск своей суборбитальной ракеты Nebo 25 c логотипом ТАСС на корпусе.