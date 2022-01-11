Власти Индии призвали Apple расширить производство в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Индии призвало американскую компанию Apple расширить производство своей продукции в стране в рамках государственной стратегии "Делай в Индии".

Как сообщает во вторник газета The Economic Times со ссылкой на источники, на состоявшейся встрече с руководством Apple индийские представители предложили компании в течение 5-6 лет увеличить выпуск своей продукции в Индии и довести ее годовой объем до $50 млрд. Тем самым Аррle может способствовать развитию индийской электронной промышленности и расширению номенклатуры продукции этой отрасли. Более того, индийская делегация предложила превратить страну в глобальную базу для производства и экспорта продукции Apple по всему миру.

"Во встрече с руководством Аррle участвовали индийский премьер-министр Нарендра Моди и члены кабинета министров, - сообщили источники. - Они призвали компанию шире использовать возможности Индии для увеличения выпуска своей продукции, что позволит Нью-Дели сократить импорт и приступить к выпуску [продукции] индийскими предприятиями".

На встрече внимание представителей Apple было обращено на последние инициативы индийского правительства по привлечению иностранных партнеров к инвестициям в местную промышленность, в том числе к готовящемуся решению о предоставлении субсидий в 10 млрд долларов зарубежным инвесторам, готовым развернуть производство полупроводников в Индии.

В настоящее время большая часть производства Apple размещена в Китае, откуда на мировой рынок поступает 95% товаров этой американской компании. Хотя в Индии уже налажен выпуск некоторых видов продукции Apple, его объемы не идут в сравнение с уровнем производства предприятий компании на китайской территории, отмечает The Economic Times.