Финансирование развития сел в Калининградской области в 2022 году увеличат на 40%

КАЛИНИНГРАД, 11 января. /ТАСС/. Объем финансирования госпрограммы развития сельских территорий в Калининградской области на 2022 год увеличат почти до 1 млрд рублей, что превышает уровень 2021 года на 40%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"В рамках государственной программы, направленной на повышение качества жизни на селе, реализуются инфраструктурные проекты по газификации и водоснабжению, строительству и реконструкции дорог, благоустройству. По информации министерства сельского хозяйства региона, в 2022 году на эти цели из консолидированного бюджета направят около 1 млрд рублей. Это почти на 40% больше, чем в 2021 году - 722 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Основной объем средств по программе - 670 млн рублей - предусматривается на проекты комплексного развития сельских территорий. Планируется реализовать новые проекты: строительство газопроводов в Мамоново, дома культуры и школы в поселке Междуречье Черняховского городского округа, детского сада с начальной школой в поселке Коврово Зеленоградского округа. Продолжится реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в Багратионовске.

В 2022 году планируется также реконструкция дороги в поселках Саранском и Ближнем Полесского округа, от поселка Дивное до поселка Ольховка Гвардейского округа, строительство подъездной дороги к ферме в Междуречье Черняховского округа.

В 2021 году в рамках программы развития сельских территорий в регионе построили 8,5 км газопроводов, проложили около 9 км сетей водоотведения, реконструировали более 10 км межпоселковой автодороги, реализовали 23 проекта по благоустройству в семи муниципалитетах, улучшили жилищные условия 20 семей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы, отметили в пресс-службе.