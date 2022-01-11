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Добывающие предприятия "Лукойла" в Казахстане продолжают работу в штатном режиме

"Лукойл" участвует в нескольких крупных проектах в Казахстане - так, компании принадлежит 13,5% в проекте "Карачаганак", одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, и 5% в проекте "Тенгиз"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Предприятия компании "Лукойл", осуществляющие добычу углеводородов на территории Казахстана, работают в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Пресс-служба ПАО "Лукойл" сообщает, что по состоянию на 11.01.2022 все организации группы, осуществляющие добычную деятельность на территории Республики Казахстан, работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

"Лукойл" участвует в нескольких крупных проектах в Казахстане. Так, компании принадлежит 13,5% в проекте "Карачаганак", одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, и 5% в проекте "Тенгиз". "Лукойлу" также принадлежит 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), единственном частном магистральном трубопроводе на территории России и Казахстана. Кроме того, в 2019 году "Лукойл" подписал контракт на разведку и добычу углеводородов на блоке Женис в акватории казахстанского сектора Каспийского моря, компании принадлежит в нем 50%. Летом 2021 года "Лукойл" подписал соглашение с казахстанским "Казмунайгазом" о приобретении 49,99% в совместном проекте "Аль-Фараби" (ранее назывался I-P-2), а уже осенью закрыл сделку. "Лукойл" также участвует в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.

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